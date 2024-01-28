Байден высмеял Трампа и назвал его неудачником

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках своего выступления на предвыборном ужине, который состоялся в Южной Каролине, высказал критику и высмеял своего предшественника Дональда Трампа, заявив, что он является неудачником.
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