Как телефонные мошенники обманывают детей: способы защиты

Телефонные мошенники находят все новые способы обмана, и одной из их целей становятся дети. Аферисты используют доверчивость и неопытность несовершеннолетних, чтобы выманить деньги, личные данные или доступ к аккаунтам.
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