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Царьград

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Международный союз конькобежцев не присвоил Мишиной и Галлямову нейтральный статус

Международный союз конькобежцев не присвоил Мишиной и Галлямову нейтральный статус

Русские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов не получили обещанный нейтральный статус от Международного союза конькобежцев, что снизило их участие в мастер-классе Тамары Москвиной в Игоре.

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