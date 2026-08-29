Международный союз конькобежцев не присвоил Мишиной и Галлямову нейтральный статус

Русские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов не получили обещанный нейтральный статус от Международного союза конькобежцев, что снизило их участие в мастер-классе Тамары Москвиной в Игоре.
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