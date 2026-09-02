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Мировое обозрение

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Высокоточное оружие: российская новинка застала Киев врасплох

Высокоточное оружие: российская новинка застала Киев врасплох

Российская тактика ударов по Украине претерпевает заметную трансформацию: на смену прежним моделям беспилотников приходят реактивные гибриды, сочетающие функции дрона и крылатой ракеты.

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