Комтранс не планирует вводить платные парковки в Пушкине

Инициатива по введению платной парковки в Пушкине была отклонена Комитетом по транспорту. В декабре 2023 года жители Пушкинского района Санкт-Петербурга обратились к Комтрансу с предложением ввести платную парковку на улицах, прилегающих к туристическим объектам.
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