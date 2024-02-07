Комтранс не планирует вводить платные парковки в Пушкине

Инициатива по введению платной парковки в Пушкине была отклонена Комитетом по транспорту. В декабре 2023 года жители Пушкинского района Санкт-Петербурга обратились к Комтрансу с предложением ввести платную парковку на улицах, прилегающих к туристическим объектам.