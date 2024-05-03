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Сергей Ташуев: «Дайте возможность тренерам поработать. У «Факела» – третий за сезон, разве это нормально? И это один из самых бедных клубов лиги»

 – В этом сезоне вы поработали в двух клубах. Когда вас спрашивали о теоретической заинтересованности «Пари НН», сказали, что готовы к любым предложениям.

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