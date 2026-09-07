Дикиджи, Бойкова и Козловский — первые в списке запасных на этапы Гран-при ISU

ISU опубликовал списки запасных на этапы серии Гран-при по фигурному катанию. После успешного выступления на Kinoshita Group Cup в Токио Владислав Дикиджи, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский возглавили список запасных на этапы Гран-при ISU среди одиночников и спортивных пар.