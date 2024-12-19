Абхазия попросила у России бесплатно поставить электроэнергию в следующем году. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба.
Абхазия попросила Россию бесплатно предоставить электроэнергию в 2025 году
Комментарии
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Григорий Худенко
Нищета с "гордостью горца".
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6 час.
Анатолий Анатольев
Это уже сверх НАГЛОСТЬ, сначала насрать и еще бумагу попросить подтереться!!!! Нет уж пусть власть обосранной и ходит, может поумнеют!
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2 час.
Наталья Иванова
Обнаглели окончательно! А как же свинорусы? Или «наше» правительство согласится, что они свинорусы и будет поставлять ещё и электроэнергию бесплатно - в добавок к пенсиям и социалке которые платят абхазцем из бюджета России?
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20 мин.
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