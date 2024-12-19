Абхазия попросила Россию бесплатно предоставить электроэнергию в 2025 году

Это уже сверх НАГЛОСТЬ, сначала насрать и еще бумагу попросить подтереться!!!! Нет уж пусть власть обосранной и ходит, может поумнеют!

Наталья Иванова

Обнаглели окончательно! А как же свинорусы? Или «наше» правительство согласится, что они свинорусы и будет поставлять ещё и электроэнергию бесплатно - в добавок к пенсиям и социалке которые платят абхазцем из бюджета России?