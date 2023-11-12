San Francisco 49ers Coach Kyle Shanahan Gets Flak For Putting Christian McCaffrey In Harm’s Way For Touchdown Streak

San Francisco 49ers head coach Kyle Shanahan is one of the most respected head coaches in the NFL. But, he stepped in hot water with many fans after leaving Christian McCaffrey in the game well after other starters had been lifted.
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