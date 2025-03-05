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«Путин – лучший друг Украины и антифашист»: политолог рассказал, на кого могут надеяться украинцы

«Путин – лучший друг Украины и антифашист»: политолог рассказал, на кого могут надеяться украинцы

БлокнотРУ Российский политолог Сергей Марков, считающийся близким к администрации президента РФ, поделился своим мнением по поводу роли Запада, прежде всего Европы, в разжигании конфликта между Россией и Украиной.

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