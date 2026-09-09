Спасатели нашли тело еще одного альпиниста, погибшего в ущелье Безенги

Утром 9 сентября горах Кабардино-Балкарии возобновили приостановленные накануне вечером поиски альпинистов, пропавших при сходе лавины в ущелье Безенги.
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