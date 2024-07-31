Замедление YouTube пока не стало причиной падения рекламных доходов блогеров

Рекламные группы пока не фиксируют падение рекламных доходов у блогеров, также не видят рисков сокращения рынка инфлюенс-маркетинга в целом из-за того, что десктопная версия YouTube стала работать медленнее, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.
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