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Свежие комментарии

Замедление YouTube пока не стало причиной падения рекламных доходов блогеров

Замедление YouTube пока не стало причиной падения рекламных доходов блогеров

Рекламные группы пока не фиксируют падение рекламных доходов у блогеров, также не видят рисков сокращения рынка инфлюенс-маркетинга в целом из-за того, что десктопная версия YouTube стала работать медленнее, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

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