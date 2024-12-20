Эрдоган хочет восстановить Османскую империю — иранская газета Kayhan

Если Анкара «не изменит своё поведение», то ей придется столкнуться с Тегераном, заявил консервативный бывший депутат Мансур Хакикатпур 15 декабря реформистской ежедневной иранской газете «Арман-э Мелли».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии