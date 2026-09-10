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Журнал «Профиль»

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Открылся прием заявок на голосование на дому на выборах 18-20 сентября

Открылся прием заявок на голосование на дому на выборах 18-20 сентября

Проголосовать дома смогут избиратели, которые не могут прийти на участок по состоянию здоровья, необходимости ухода за тяжелобольным или иным уважительным причинам, сообщил Центризбирком в четверг, 10 сентября 2026 года.

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