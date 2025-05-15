Из прошлого — о будущем: найден объект с посланием человечеству

В Нью-Йорке в 1955 году во время строительных работ по возведению туннеля был обнаружен необычный металлический объект, по форме напоминающий мяч для регби, внутри которого находился предмет, схожий с синтетическим стеклом.
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