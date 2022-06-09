В преддверии Дня России во Владимире состоялась традиционная церемония вручения паспортов школьникам, достигшим 14-летнего возраста

Традиционно в преддверии Дня России во Владимире состоялась церемония вручения первых паспортов гражданина Российской Федерацииюным жителям, достигшим 14-летнего возраста.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх