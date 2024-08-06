Какая «химия» содержится в курице из магазина

Многие люди говорят, что в курятине из магазина много антибиотиков, но правда ли это? А еще во времена СССР курицу обрабатывали хлоркой, как же дела обстоят сегодня? Сейчас вы узнаете ответы на все эти вопросы.
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