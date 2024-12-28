YMCA Молдова поддерживает цифровую интеграцию детей с ограниченными возможностями

YMCA Молдова в партнерстве с Обществом инвалидов сектора Чеканы продолжает поддерживать людей с ограниченными возможностями посредством пожертвований ИТ-оборудования и поддержки цифрового хаба, посвященного детям с особыми потребностями.
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