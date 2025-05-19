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Трамп предполагал, что Путин захочет забрать себе «всё»

Трамп предполагал, что Путин захочет забрать себе «всё»

Президент США Дональд Трамп заявил, что до телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным по вопросам урегулирования ситуации на Украине он не исключал, что Москва может стремиться к захвату всех территорий.

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