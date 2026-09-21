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Джака исключён из состава сборной Швейцарии после подделки справки о вакцинации от COVID-19

Джака исключён из состава сборной Швейцарии после подделки справки о вакцинации от COVID-19

Полузащитник «Сандерленда» Гранит Джака не сможет принять участие в предстоящих матчах сборной Швейцарии из-за исключения из штаба после подделки справки о вакцинации от COVID-19.

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