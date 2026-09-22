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«КП — Кубань»: зампред Краснодарского крайсуда уходит с поста на фоне проверок

«КП — Кубань»: зампред Краснодарского крайсуда уходит с поста на фоне проверок

Зампред Краснодарского краевого суда Иван Бойко подал заявление об отставке на фоне проверки со стороны федеральных ведомств, сообщает «КП — Кубань» со ссылкой на источники.

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