Новоселье не за горами: еще 5 многодетных семей во Владивостоке получили участки под застройку

Сегодня, 26 мая, во Владивостоке состоялась жеребьевка, в результате которой еще пять многодетных семей стали обладателями земельных участков в районе улицы Артековской, 2, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.
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