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Эксперты озвучили цены на отдых в отелях Сочи в начале лета

Эксперты озвучили цены на отдых в отелях Сочи в начале лета

Специалисты просчитали среднюю стоимость проживания в отелях Сочи в начале летнего сезона 2024 года. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), бронирование отдыха в этом регионе в текущем году идет более активно по сравнению с прошлым.

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