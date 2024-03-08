Эксперты озвучили цены на отдых в отелях Сочи в начале лета

Специалисты просчитали среднюю стоимость проживания в отелях Сочи в начале летнего сезона 2024 года. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), бронирование отдыха в этом регионе в текущем году идет более активно по сравнению с прошлым.
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