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МОСИНФОРМ

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Подземный пешеходный переход строят на Симоновской набережной

Подземный пешеходный переход строят на Симоновской набережной

Новый подземный пешеходный переход построят на Симоновской набережной в районе причала Торпедо. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

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