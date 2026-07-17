Подземный пешеходный переход строят на Симоновской набережной

Новый подземный пешеходный переход построят на Симоновской набережной в районе причала Торпедо. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
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