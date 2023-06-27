Военное обозрение

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Наши противотанковые мины отбивают лапы украинским «Леопардам»

Наши противотанковые мины отбивают лапы украинским «Леопардам»

С момента начала украинского контрнаступления прошло уже достаточно времени, чтобы составить в целом более-менее внятную картину с применением западной боевой техники в рядах ВСУ.

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