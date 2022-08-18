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«Все было красным от крови» Как власти СССР пытались скрыть одну из самых страшных катастроф 1970-х годов

«Все было красным от крови» Как власти СССР пытались скрыть одну из самых страшных катастроф 1970-х годов

00:01, 17 августа 2022Фото: Архивный отдел «Пушкино» Администрации Городского округа Пушкинский 17 августа 1977 года, ровно 45 лет назад, над железнодорожной станцией в подмосковном городе Пушкино обрушился пешеходный мост.

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