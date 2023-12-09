Потерю желания в США дальше помогать Киеву объяснили уничтожением техники Запада

Global Look Press/Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos США не испытывают желания помогать Киеву из-за огромных потерь западной техники на поле боя и провального контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в издании Military Watch Magazine.
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