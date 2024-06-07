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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трамп – о Хабибе: «Очень умный парень. Его ждет большое будущее»

«Хабиб завершил карьеру с рекордом 29-0, не проиграл ни одного раунда. Вероятно, он величайший боец всех времен.

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