Жительница Барнаула перевела 15 тысяч рублей "жениху" из Турции за посылку с подарками

Женщину пытались развести на большую сумму, но она поняла, что ее хотят обмануть Жительница Барнаула отдала 15 тысяч рублей за посылку с подарками от потенциального "жениха" по интернету, сообщили в МВД Алтайского края.
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