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Французский эксперт: новые фото Макрона в образе боксёра — мощный посыл Путину, но он не слишком обнадёживает

Французский эксперт: новые фото Макрона в образе боксёра — мощный посыл Путину, но он не слишком обнадёживает

Опубликованные администрацией Эммануэля Макрона снимки, на которых он предстаёт во время тренировки по боксу, адресованы Владимиру Путину и призваны показать, что французский лидер «готов к драке», полагает эксперт в области политической коммуникации Филипп Моро-Шевроле.

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Комментарии
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федор
Макарон это не боец, а просто пидор и бесёнок!!!!
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