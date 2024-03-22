Французский эксперт: новые фото Макрона в образе боксёра — мощный посыл Путину, но он не слишком обнадёживает

Опубликованные администрацией Эммануэля Макрона снимки, на которых он предстаёт во время тренировки по боксу, адресованы Владимиру Путину и призваны показать, что французский лидер «готов к драке», полагает эксперт в области политической коммуникации Филипп Моро-Шевроле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии