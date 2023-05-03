Аргументы недели

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Politico: Украина воздерживается от обмена информацией о своем контрнаступлении с Западом

Киев перестал делится информацией с западными странами о весеннем контрнаступлении ВСУ из-за опасений в утечке данных.

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