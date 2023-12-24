Новый год в школах по требованию мигрантов отменять не станут! Официальный комментарий дали в Министерстве просвещения России.
Мигранты ничего не добились. Крик "Отмените Новый год!" остановили официально
Комментарии
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ВБ
Валерий Бирюков
Не отменили? А зря! нужно было отменить встречу Нового года в Котельниках и курбан-байрам по всей России. Как говорится: баш не баш.
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14 час.
Lora Некрасова
Кому не нравится наш новогодний праздник, пусть на него не приходит. И вообще на Новый год мы не поклоняемся ёлке, а просто делаем её, как символ зимней сказки, участницей нашего веселья и украшением праздника.
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8 час.
Ed Red
Как это не добились. По уму антиелочников на принудительный выезд из России, нет, оставили гадить далее
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6 час.
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