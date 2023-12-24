Мигранты ничего не добились. Крик "Отмените Новый год!" остановили официально

ВБ Валерий Бирюков Не отменили? А зря! нужно было отменить встречу Нового года в Котельниках и курбан-байрам по всей России. Как говорится: баш не баш.

Lora Некрасова Кому не нравится наш новогодний праздник, пусть на него не приходит. И вообще на Новый год мы не поклоняемся ёлке, а просто делаем её, как символ зимней сказки, участницей нашего веселья и украшением праздника.