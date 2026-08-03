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Захарова: НАТО и ЕС причастны к терроризму

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с резким заявлением, в котором обвинила Североатлантический альянс и Европейский союз в непосредственной причастности к международной террористической деятельности.

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