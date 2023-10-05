Приказ на отстрел медведя-потрошителя подписал министр природы

Медведя, который напал на овец и утащил их из загона, будут искать охотники. Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин подписал приказ на отстрел медведя, который в начале октября пробрался в загон с овцами в поселке Боготольском Чулымского района.