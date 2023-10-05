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Приказ на отстрел медведя-потрошителя подписал министр природы

Приказ на отстрел медведя-потрошителя подписал министр природы

Медведя, который напал на овец и утащил их из загона, будут искать охотники. Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин подписал приказ на отстрел медведя, который в начале октября пробрался в загон с овцами в поселке Боготольском Чулымского района.

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