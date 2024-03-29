Сергей Собянин: Завершаем строительство московского городского вокзала Щербинка

Готовность объекта на данный момент более 60% — мэр В своем персональном блоге глава Москвы Сергей Собянин рассказал как продвигается реконструкция станции «Щербинка» второго маршрута Московских центральных диаметров.
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