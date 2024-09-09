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Рогов: Запад попытается навязать российской стороне переговоры по Украине

Запад будет пытаться навязать России переговоры по Украине, чтобы не допустить обвала фронта. Такую точку зрения выразил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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