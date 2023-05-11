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Депутат бундестага Хунко призвал Шольца обсудить с Зеленским работу «Миротворца» 13 мая

Депутат бундестага Хунко призвал Шольца обсудить с Зеленским работу «Миротворца» 13 мая

Депутат бундестага Андрей Хунко направил немецкому правительству письмо с вопросом, будет ли канцлер Германии Олаф Шольц поднимать вопрос работы националистического сайта «Миротворец» на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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