Матвиенко допустила рекомендацию россиянам отказаться от поездок в Армению

Россия может выпустить официальную рекомендацию для туристов отказаться от поездок в Армению, если продолжатся задержания российских граждан по запросам третьих стран, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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