Спички - не игрушка

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Ройзман посоветовал выпускникам школ уезжать из России

Ройзман посоветовал выпускникам школ уезжать из России

Евгений Ройзман, почётный член Российской академии художеств и блогер-матерщинник с живописной биографией (где наличествуют срок за кражу и мошенничество, активное нежелание исполнить свой воинский долг и пребывание в свердловской психушке, рекорд по продолжительности учёбы в УрГУ - 18 лет, ювелирный бизнес, поэтическое творчество, создание частного музея "Невьянская икона", президентство в фонде "Город без наркотиков", должность советника губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, депутатство в Госдуме РФ, 1-й номер в списке Российской партии жизни Сергея Миронова на выборах в Свердловскую облдуму, вхождение в Центральный совет партии "Справедливая Россия" того же Миронова, членство в партии "Правое дело" олигарха Михаила Прохорова, избрание в федеральный гражданский комитет партии "Гражданская платформа" того же Прохорова, избрание главой Екатеринбурга от "Гражданской платформы", участие в либерастных мероприятиях - в том числе в акции против воссоединения Крыма с Россией, близкая дружба со сторонниками бандеровской хунты, сотрудничество с партиями "Яблоко" и ПАРНАС, выдвижение от "яблочников" на пост губернатора Свердловской области, работа на радиостанции "Эхо Москвы", съёмки в детском киножурнале "Ералаш", музыкальном клипе и чёрной комедии, радикальный пронавальнизм, регулярные встречи с диппредставителями стран-членов НАТО, материальные активы мутного происхождения и т.

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Светлана Свободная
Это с ТАКИМ "счастьем" ( приведённый в начале статьи список "заслуг") и на свободе???
владимир казарский
А я бы посоветовал всему еврейскому кагалу из шайки, называющей себя кто либералами, кто демократами, а кое кто даже интеллигенцией, уезжать на историческую родину, тем более там нужны борцы " за светлое будущее" Израиля.

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