Мосгортранс выделил 59 автобусов для компенсационного маршрута у Дубровки

Москвичам рекомендовали также пользоваться БКЛ, Замоскворецкой линией, МЦК, МЦД-2 В Москве из-за инцидента на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии метро для перевозки пассажиров выделят почти 60 автобусов.
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