Чернее ночи: растения с самыми темными цветами

Алые, голубые, белые, желтые, лиловые, пурпурные, розовые, синие, фиолетовые, оранжевые – разнообразие цветочных оттенков на клумбе увлеченного цветовода может поражать глаз невероятным фейерверком цвета.
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