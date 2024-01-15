Почему в СССР запретили «микроволновки»

В Советском Союзе в 70-х годах прошлого столетия запретили использовать микроволновые печи. Объяснялся этот запрет вовсе не желанием руководства страны отказаться от «буржуйских изобретений» загнивающего Запада.
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