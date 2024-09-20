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Лента новостей Крыма

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В Киеве устроили истерику из-за Крыма

В Киеве устроили истерику из-за Крыма

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.МИД Украины выступил против предложения польского министра иностранных дел Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН для проведения через 20 лет референдума о его статусе.

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