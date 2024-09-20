В Киеве устроили истерику из-за Крыма

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.МИД Украины выступил против предложения польского министра иностранных дел Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН для проведения через 20 лет референдума о его статусе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии