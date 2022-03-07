Кабмин РФ разрешил расплачиваться рублями с кредиторами из недружественных стран

Об этом говорится в распоряжении на сайте кабмина РФ. В список недружественных России стран вошли: Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония «Согласно ему, российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.