Новые Известия

985 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Марченко
    история предательства Болгарии больше чем история самой страны...... просьба к В.В. Путину - заберите у Болгарии ОРДЕ...Болгария будет пр...
  • Дмитрий Марченко
    как жалок шут на троне короля, как глуп народ позволивший все этоЗеленский заявил ...
  • вера курьянова (гончарова)
    Болгары слишком зависимы от   российского  газа или от США, вот пусть и идут на поклон к США, а при чем здесь Россия,...Болгария будет пр...

Кабмин РФ разрешил расплачиваться рублями с кредиторами из недружественных стран

Кабмин РФ разрешил расплачиваться рублями с кредиторами из недружественных стран

Об этом говорится в распоряжении на сайте кабмина РФ. В список недружественных России стран вошли: Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония «Согласно ему, российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх