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Челябинская область, озеро Тургояк

Челябинская область, озеро Тургояк

недалеко от г. Миасс, по среди гор и тайги распологается озеро Тургояк.   озеро, сравнительно, небольшое - длина с севера на юг - всего 7 км, ширина в северной части - около 6 км   озеро считалось священным у башкир, проживающих в этих местах, и его посещение воспрещалось.

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