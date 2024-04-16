Челябинская область, озеро Тургояк

недалеко от г. Миасс, по среди гор и тайги распологается озеро Тургояк. озеро, сравнительно, небольшое - длина с севера на юг - всего 7 км, ширина в северной части - около 6 км озеро считалось священным у башкир, проживающих в этих местах, и его посещение воспрещалось.