В России женщинам старше 25-30 лет могут не выдать маткапитал на первенца

Подходы к предоставлению маткапитала комплексно пересмотрят при продлении программы в 2026 году. В России могут ограничить выдачу маткапитала на первенца возрастом матери, до 25—30 лет, или перенести акцент предоставления выплаты на второго ребенка, сообщают «Известия».