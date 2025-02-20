Путин примет руководство Федерации еврейских общин России Лазара и Бороду

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет в Кремле руководство Федерации еврейских общин России Берла Лазара и Александра Бороду, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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