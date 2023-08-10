Стало известно, почему Меган Маркл решилась расстаться с принцем Гарри

Герцогиня удивила своим неожиданным появлением. Меган Маркл LEGION-MEDIAНедавняя новость о том, что Меган Маркл отказалась присоединиться к своему супругу Гарри, который совершает в настоящее время заокеанский вояж, привела в недоумение ее фанатов.