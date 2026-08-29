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Царьград

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Уполномоченная Лантратова навестила освобожденных бойцов в Подмосковье

Уполномоченная Лантратова навестила освобожденных бойцов в Подмосковье

Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова посетила госпиталь Минобороны в Подмосковье, где проходят лечение 22 освободившихся в обмене бойца.

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