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Царьград

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Семь пострадавших в ДТП в Башкирии: экстренная помощь и госпитализация

Семь пострадавших в ДТП в Башкирии: экстренная помощь и госпитализация

В Башкирии, в районе деревни Карагай-Юрт, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Семь человек пострадали, в том числе один ребенок, пятеро из них госпитализированы.

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